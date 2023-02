Jansen Panettiere ist tot: Bruder von Hayden Panettiere gestorben

Auch Jansen Panettiere arbeitet viele Jahre als Schauspieler, hatte unter anderem an der Seite seiner Schwester eine Rolle in dem Drama «Farben der Liebe» und spielte auch in der Erfolgsserie «The Walking Dead» eine kleine Rolle. Ausserdem war er vor allem in den 2000er-Jahren ein gefragter Synchronsprecher: Seine Stimme ist unter anderem in der Original-Fassung von «Ice Age 2 - Jetzt taut's» oder auch dem Animationsfilm «Robots» aus dem Jahr 2005 zu hören. In den letzten Jahren zog er sich jedoch als Schauspieler und Synchronsprecher zurück und widmete sich der Malerei.