January Jones: Neue Frisur zum Geburtstag

January Jones ist eine US–amerikanische Schauspielerin, die schon in vielen bekannten Filmen mitgespielt hat. Unter anderem war sie in «Tatsächlich... Liebe», «Die Wutprobe» oder «Dirty Dancing 2» als Nebendarstellerin zu sehen. Den Durchbruch schaffte sie durch ihre Rollen in der Fernsehserie «Mad Men» und in dem Film «American Pie – Jetzt wird geheiratet». Die 46–Jährige lebt als alleinerziehende Mutter mit ihrem Sohn in Kalifornien.