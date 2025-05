Jarvis Cocker konnte «Liebe» erst mit 40 sagen

Diese Art der schonungslosen Selbstanalyse kennt man bereits aus früheren Pulp–Klassikern. Doch während Songs wie «Common People» oder «Disco 2000» gesellschaftliche Beobachtungen mit persönlichen Erfahrungen verwebten, geht Cocker diesmal noch einen Schritt weiter in die Intimität. Der neue Track wird damit zu einer Art musikalischer Therapiesitzung, in der sich der Sänger seiner eigenen emotionalen Blockade stellt. «Jetzt habe ich gelernt es auszusprechen, ohne dabei eine Miene zu verziehen», resümiert Cocker seine emotionale Entwicklung. «‹You›ve got to have love. Oh yes, you have.»