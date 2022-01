Jasmin Gerat: «Ich zähle keine Kilos und Dehnungsstreifen»

Und wie diszipliniert ist die Schauspielerin in Sachen Ernährung? «Es geht mir am besten, wenn ich darauf höre, was mein Körper braucht und das ist für mich persönlich grösstenteils vegane Nahrung mit ab und zu 500g-Eisbechern vor der Glotze», lacht die 43-Jährige. «Glücklicherweise habe ich heute meistens einen liebevolleren Blick auf mich selbst und ich übe mich darin, wertzuschätzen, was mein Körper schon alles geleistet hat und täglich leistet, statt meine Kilos und Dehnungsstreifen zu zählen.»