Jasna Fritzi Bauer nach «The Masked Singer»: Das war «erniedrigend»

Der Seestern gab «Starlight» von Muse zum Besten. Garvey hatte gar keine Idee, hielt den Seestern-Auftritt am Samstagabend allerdings für den gelungensten der bisherigen Staffel. Santos hörte eine «soulige Stimme», die der Influencerin Bianca Classen (29) gehören könnte. Moschner hielt die Schauspielerinnen Andrea Sawatzki (59) oder Esther Schweins (51) für möglich, Moderator Matthias Opdenhövel (51) brachte ausserdem die Zuschauer-Idee Katja Riemann (58) ins Gespräch. Nach der zweiten Performance des Seesterns mit «Don't Rain On My Parade» von Barbra Streisand (79) fiel auch der Name Jasna Fritzi Bauer.