Jason Biggs: Kommt bald doch noch «American Pie 5»?

«American Pie» ist für ihn «etwas ganz Besonderes und Einzigartiges»

Einen kleinen, nostalgischen «American Pie»–Rückblick gab es erst kürzlich, als Biggs und seine Frau Jenny Mollen (46) die früheren Kollegen Alyson Hannigan (51), Mena Suvari (46), Chris Klein (46) und Shannon Elizabeth (51) im Rahmen der TBS–Show «Dinner and a Movie» versammelten, um den Debütfilm der Franchise noch einmal zu sehen. «Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass diese American Pie–Filmreihe, und insbesondere der erste Film, der Erfolg dieses Films, etwas ganz Besonderes und Einzigartiges ist», bilanzierte Biggs in dem «People»–Interview. «Wir sind die Einzigen, die das haben. In diesem Sinne sind wir eine Familie, und es ist, als ob wir im selben Haushalt aufwachsen würden, als Bruder und Schwester. Wir sind die Einzigen, die darüber sprechen können, wie es war, mit ihren Eltern in diesem Haus aufzuwachsen.»