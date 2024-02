Jason Derulo: «Ich musste viel ertragen»

Die Tour wird ein «verrücktes Spektakel»

Seine Hits wie auch die neue Musik wird Jason Derulo bald auf die Bühne bringen. Eine internationale Tour führt ihn bis Juni 2024 durch ganz Europa, im März macht er auch sechs Mal in Deutschland Halt. «Ich liebe Deutschland, die Konzerte dort werden einen grossen Teil der Tour ausmachen», erzählt der Sänger. «Ich will wirklich etwas mitbringen, das anders ist als alles, was die Leute je zuvor gesehen haben. Ich habe einige der besten Tänzer und Musiker der Welt dabei, es wird ein verrücktes Spektakel.»



Eine zweistündige Show mit rund 30 Songs beinahe jeden Abend zu performen, benötigt einiges an Vorbereitung und Disziplin, erklärt Derulo, der derzeit acht Stunden pro Tag für die Tour probt. «Ich habe gelernt, auf meinen Körper zu hören. Als ich jung war, habe ich einfach mein Ding gemacht. Ich feierte auf After–Partys und ging in Clubs, es war verrückt. Heute weiss ich, dass man mit allem ausserhalb der Show ebenso vorsichtig sein muss. Zu viel reden und selbst lachen beansprucht die Stimmbänder. Es ist das schlimmste Gefühl auf der Welt, nicht die volle Kontrolle über die Show und die eigene Stimme zu haben.»



Auf Konzertreisen versuche er zudem, sein Leben so weit wie möglich miteinzubringen, um sich wohlzufühlen. «In meiner Garderobe brauche ich etwas Grünes um mich herum. Ich mag Teppiche, die Beleuchtung muss stimmen und ich habe gerne Kerzen. Ich mag es, wenn alles schön ist.» Und was fehlt ihm auf Tour am meisten? «Natürlich vermisse ich die Familie. Aber dieses Mal kann ich meinen Sohn zu bestimmten Terminen auf der Tournee mitnehmen.»