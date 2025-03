Jason Isaacs: Patrick Schwarzenegger unterlief seine Vorurteile

In der dritten Staffel von «The White Lotus» spielt Jason Isaacs (61) an der Seite von Patrick Schwarzenegger (31). Und anfangs hatte der klassisch ausgebildete Edelmime Vorbehalte gegen den Sohn von Superstar Arnold Schwarzenegger (77). Dies verriet Isaacs in einem Interview in der Radiosendung «The Chris Evans Breakfast Show». «Ich dachte, ich würde einen schrecklichen, verwöhnten, jungen Prinzen aus Hollywood treffen», so der Schauspieler. Schliesslich gilt der junge Kollege als sogenanntes Nepo–Baby: Als Sprössling eines Stars, der nur wegen seiner Eltern berühmt oder zumindest erfolgreich ist. Ein «furchtbarer Ausdruck», wie Isaacs findet.