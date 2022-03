Jason Momoa bekommt einen Job bei den Oscars

Durch die Verleihung am 27. März im Dolby Theatre in Los Angeles wird ein weibliches Trio führen: Regina Hall (51), Amy Schumer (40) und Wanda Sykes (58) sind die Gastgeberinnen der 94. Oscars. Für musikalische Unterhaltung sorgen Beyoncé (40) und Billie Eilish (20). Beide sind in der Kategorie «Bester Song» nominiert und werden ihre Filmtitel «Be Alive» aus «King Richard» und «No Time To Die» aus «James Bond 007: Keine Zeit zu sterben» zum Besten geben. Auftreten werden ausserdem der kolumbianische Singer-Songwriter Sebastián Yatra (27) mit seinem Song «Dos Oruguitas» aus dem Film «Encanto» sowie Country-Star Reba McEntire (66) mit dem Titel «Somehow You Do» aus «Four Good Days».