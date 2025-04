Jason Momoa könnte nicht ohne seine Haargummis leben

Jason Momoa passt seine Haargummis an Projekte an

Zudem sei es für Momoa schwierig, ohne Haargummis auszukommen. «Wir können nicht ohne sie leben!», so seine Stylistin. «Im Alltag und am Set liebt er sie aus Seide und Samt.» Er wähle die Haargummis passend zu seinen Outfits und Filmfiguren aus. «Wir haben Roségold für Arthur Curry in ‹Aquaman 2› verwendet und befinden uns gerade in einer Lavendel– und Lila–Phase.»