Jason Momoa nach der Scheidung: «Ich bin ständig unterwegs»

Ständig unterwegs

Sein neuestes Projekt «On the Roam» feiert am 18. Januar Premiere bei Max. Die Dokumentation begleitet Momoa auf seiner Reise durch die USA, während er Handwerker besucht, die Kunst auf jahrhundertealten Fahrrädern, Choppern, Instrumenten und vielem mehr herstellen. Diese Sammlerstücke werden dann versteigert. Momoa selbst hätte wohl auch gar keinen Platz, die Kunstwerke aufzubewahren. «Ich habe im Moment nicht einmal ein Zuhause», sagte der Schauspieler am Mittwoch in einem Interview mit «Entertainment Tonight». «Ich bin ständig unterwegs.»