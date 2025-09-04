Jason Momoa überrascht mit pinken Fussnägeln in pinken Birkenstocks

Jason Momoa (46) hat bei der Weltpremiere seines neuen Films «In the Hand of Dante» in Venedig alle Blicke auf sich gezogen. Der maskuline Hollywood–Hüne erschien auf dem roten Teppich der Internationalen Filmfestspiele von Venedig am Mittwochabend von Kopf bis Fuss in Pink gekleidet. Wobei sich das Wort Fuss in diesem Zusammenhang auch auf die Farbe von Momoas Zehennägeln bezieht, denn der Star trug auf dem Red Carpet pinke Birkenstock–Sandalen, die seine Pink lackierten Nägel freilegten.