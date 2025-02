Jason Momoa und Adria Arjona: Pärchen-Debüt auf dem roten Teppich

Sie zeigen ihre Liebe: US–Schauspieler Jason Momoa (45) und seine puerto–ricanische Kollegin Adria Arjona (32) sind offiziell ein Paar. Am Valentinstag präsentierten sich der «Aquaman»–Star und die «Andor»–Schauspielerin zum ersten Mal gemeinsam auf dem roten Teppich. Bei der Jubiläumsshow «SNL50: The Homecoming Concert» in der New Yorker Radio City Music Hall konnten die Fotografen das frisch verliebte Paar ablichten.