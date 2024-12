Jason Momoa wird in kommendem «Supergirl»-Film zu Lobo

Bereits Anfang 2024 wurde bekannt, dass Milly Alcock (24) die Titelheldin spielen wird. James Gunn (58), Co–Chef der DC Studios, bestätigte damals über die Social–Media–Plattform Threads einen Medienbericht, laut dem die Australierin zum neuen Supergirl wird. Alcock wurde in den vergangenen Jahren erstmals durch ihre Rolle der jungen Rhaenyra Targaryen im «Game of Thrones»–Prequel «House of the Dragon» einer breiteren Masse an Film– und Serien–Fans bekannt.