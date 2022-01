Javier Bardem hüpfte für Daniel Craig als Bond-Girl aus der Torte

Bond-Girl-Performance machte Bardem Mut

Oscar-Preisträger Bardem musste auch für seinen neuen Film «Being the Ricardos» (2021) singen. Dass seine «Happy Birthday»-Performance für Craig seine erste derartige Gesangserfahrung war, habe ihn vor den Dreharbeiten unsicher gemacht, verriet er nun. «Ich bin nicht musikalisch, abgesehen davon, dass ich als Bond-Girl verkleidet aus Geburtstagstorten herausspringe. Ich habe ‹Happy Birthday to You› in meiner besten Marilyn-Monroe-Imitation gesungen», betonte er.