Javier Bardem: Liebevolle Worte für Ehefrau Penélope Cruz

Bewegende Worte von Javier Bardem

Den Donostia–Award für sein Lebenswerk sollte Bardem eigentlich schon im vergangenen Jahr verliehen bekommen. Doch der letztjährige Schauspielstreik in den USA verhinderte seine Teilnahme an der 71. Ausgabe des Filmfestivals. Der Darsteller, der aus Filmen wie dem Sci–Fi–Erfolg «Dune: Part Two» oder dem Coen–Werk «No Country for Old Men» bekannt ist, dankte daneben auf der Bühne auch seiner verstorbenen Mutter, der spanischen Schauspielerin Pilar Bardem (1939–2021), sowie seinen älteren Geschwistern Mónica (60) und Carlos (61), die Bardem den Award auch überreichten.