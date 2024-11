Javier Bardem wird in «Kap der Angst»-Serie für Schrecken sorgen

Psycho mit Rachegelüsten

Die Handlung soll auch in der Serie grob dieselbe wie in den Filmen bleiben. Nach jahrzehntelanger Haftstrafe kommt der brutale Sexualstraftäter Max Cady (Bardem) aus der Haft frei und hat nur ein Ziel vor Augen: Sich an seinem Anwalt Sam Bowden zu rächen, der so von der Schuld seines eigenen Mandanten überzeugt war, dass er Beweise zurückhielt und somit aktiv dabei half, Cody hinter Gitter zu bringen. Wer in der Serienadaption den Part des Anwalts spielen wird, wurde noch nicht mitgeteilt.