Jay Alexander schwärmt: René Kollo singt im Alter noch «fantastisch»

Die Tenöre René Kollo (84) und Jay Alexander (50) veröffentlichen ein gemeinsames Album: Der Longplayer «Romantische Abendlieder» mit Werken von Schubert, Brahms, Mendelssohn und Schumann erscheint am Freitag (11. Februar). Im Interview mit spot on news schwärmen die beiden von der Zusammenarbeit. Darüber hinaus erzählt René Kollo, wie er seinen 85. Geburtstag in diesem Jahr feiern wird und wofür er in seinem Leben dankbar ist. Jay Alexander äussert sich zum Ende seines Duos Marshall & Alexander und wie er damit umgeht, dass seine Kinder langsam erwachsen werden.