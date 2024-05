Jay Leno besucht Filmpremiere mit demenzkranker Frau Mavis

Jay Leno hat die Vormundschaft für seine Frau

Im Januar hatte Jay Leno vor einem Gericht in Los Angeles die Vormundschaft für seine Frau beantragt, da er diese seit ihrer Demenzerkrankung betreut. Im Januar hiess es in Dokumenten, die «USA Today» vorlagen, dass Mavis «seit mehreren Jahren zunehmend an Kapazität und Orientierung in Bezug auf Raum und Zeit» verliere. Seit Anfang April ist Leno nun offiziell ihr Vormund. Ein Richter übertrug ihm die Vormundschaft nach einer Anhörung: «Ich denke, sie befindet sich in der am wenigsten einschränkenden Umgebung. Ich denke, dass sie bei Herrn Leno sehr gut aufgehoben ist.»