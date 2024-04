Jay Leno erhält Vormundschaft für demenzkranke Frau Mavis

Jay und Mavis Leno sind seit mehr als 40 Jahren verheiratet. Das Paar lernte sich in den 1970er Jahren kennen. 1980 gaben sie sich das Jawort. Im Januar hiess es in Dokumenten, die «USA Today» vorlagen, dass Mavis «seit mehreren Jahren zunehmend an Kapazität und Orientierung in Bezug auf Raum und Zeit» verliere. Ihr Arzt erläuterte, dass sie «an Demenz, einer schweren neurokognitiven Störung» leide.