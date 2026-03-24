Jay-Z spricht erstmals über Missbrauchsklage: «War am Boden zerstört»

r beschreibt, wie sehr ihn die Entwicklung seiner Tochter Blue Ivy (14) während Beyoncés «Cowboy Carter Tour» 2025 beeindruckt hat. Nachdem Blue Ivy bei früheren Auftritten oft kritisch beäugt wurde, sah er nun ihren Kampfgeist: «Ich sah sie kämpfen, vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben – dass ihr nicht alles einfach geschenkt wird. Sie hat hart dafür gearbeitet.» Jay–Z scherzte sogar, dass er sie von einigen Nummern streichen musste, weil sie mittlerweile bei fast jedem Song auf der Bühne stehen wollte.