Jean-Luc Godard: Der Mitbegründer der Nouvelle Vague ist tot

Der französische Ausnahmeregisseur Jean-Luc Godard ist tot. Er verstarb am Dienstag (13. September) im Alter von 91 Jahren, wie «Le Monde» und «Le Libération» übereinstimmend berichten. Der Regisseur und Drehbuchautor hinterlässt über 100 Filme, die in seiner mehr als 60 Jahre überspannenden Karriere entstanden sind. Besonders in den 1960er Jahren revolutionierte er als Teil der Nouvelle Vague mit Werken wie «Ausser Atem» (1960), «Elf Uhr nachts» (1965) und «Die Chinesin» (1967) das europäische Kino.