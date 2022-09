Zuletzt vermehrt Fälle im Profifussball

Dort finden sich auch Grüsse von einem anderen Fussballer, der genau weiss, was nun vor Boetius liegt: Union-Berlin-Spieler Timo Baumgartl (26). Erst im Frühjahr 2022 wurde bei ihm ebenfalls ein Hodentumor diagnostiziert und operativ entfernt. Ein Happy End gab es für Baumgartl vor wenigen Tagen in der neuen Saison: Am siebten Spieltag stand er nach überstandener Chemotherapie zum ersten Mal wieder in der Startelf, das 2:0 gegen Wolfsburg sicherte Union gar den ersten Tabellenplatz.