Jean Pütz nach Krebs-OP: «Ich bin geheilt»

Er zeigte in dem Video ein Pflaster an seiner Stirn. An dieser Stelle habe sich «ein Krebs eingenistet», so der TV-Star, «zwar ein harmloser, aber er muss operiert werden». Der Moderator, der einst mit der Sendereihe «Hobbythek» berühmt wurde, fügte hinzu: «Halten Sie mir die Daumen, dass das ohne weiteres über die Bühne geht.»