Jean Smart hat einen Emmy verloren.

Ausgeliehen – und fast nicht zurückgekommen

Smart liess sich das gern gefallen und lieferte gleich eine mögliche Erklärung für den Verbleib der Trophäe: Sie vermutet, dass sie «irgendwo in einem Karton» steckt – wobei sie auch den Aufenthaltsort des Kartons nicht kennt. Dazu kam eine weitere Anekdote, die das Publikum zum Lachen brachte: Als ihr ältester Sohn noch zur Schule ging, habe ein Freund von ihm einen Emmy ausgeliehen, um ihn in einem kleinen Film einzusetzen. Die Trophäe sei erst auf Nachfragen wieder aufgetaucht.