Jean Smart hat einen Emmy verloren.

Eine Frau, sieben Emmys – und doch einer zu wenig im Regal. Jean Smart (74) hat bei einem Auftritt bei «Jimmy Kimmel Live» ein bemerkenswertes Geständnis abgelegt: Eine ihrer begehrten Trophäen der Television Academy ist schlicht und ergreifend weg. Verschwunden. Irgendwo.
Moderator Jimmy Kimmel hatte die Schauspielerin auf die Gesamtzahl ihrer Emmys angesprochen. Die Antwort, die er bekam, dürfte er nicht erwartet haben: «Ich habe sieben, aber einen habe ich verloren. Ich weiss nicht, wo er ist», sagte Smart trocken. Kimmels Reaktion war spontan: «Das bedeutet, du hast zu viele Emmys!»
Ausgeliehen – und fast nicht zurückgekommen
Smart liess sich das gern gefallen und lieferte gleich eine mögliche Erklärung für den Verbleib der Trophäe: Sie vermutet, dass sie «irgendwo in einem Karton» steckt – wobei sie auch den Aufenthaltsort des Kartons nicht kennt. Dazu kam eine weitere Anekdote, die das Publikum zum Lachen brachte: Als ihr ältester Sohn noch zur Schule ging, habe ein Freund von ihm einen Emmy ausgeliehen, um ihn in einem kleinen Film einzusetzen. Die Trophäe sei erst auf Nachfragen wieder aufgetaucht.
Die verbliebenen Emmys stehen nach Smarts Auskunft «auf einem Regal in einem Büro». Ob der vermisste je zu ihnen aufschliessen wird, bleibt offen.
«Hacks» als Emmy–Maschine
Der Anlass für den Kimmel–Besuch war die fünfte und letzte Staffel von «Hacks», der HBO–Max–Comedyserie, in der Smart die alternde Stand–up–Comedian Deborah Vance spielt. Über vier Staffeln hat die Serie insgesamt 12 Emmys gewonnen, allein vier davon gingen an Smart – was ihren Gesamtstand auf eben jene sieben (minus eine) bringt.
Smarts drei weitere Emmys, die nicht mit «Hacks» in Verbindung stehen, stammen aus unterschiedlichen Kapiteln einer langen Karriere: einer für ihre Rolle in «Samantha Who?», zwei für Gastauftritte in der Kultserie «Frasier». Nominierungen gab es zudem für «The District», «Harry's Law», «Fargo», «24», «Watchmen» und «Mare of Easttown».