Jeans richtig pflegen: Wie Farbe und Form nicht verloren gehen

Rund 150 Jahre nachdem Levi Strauss (1829–1902) die Jeans erfunden und damit die Mode revolutioniert hat, gehört sie immer noch zu den beliebtesten Kleidungsstücken. Doch so zeitlos und robust der Stoff auch ist: Falsche Pflege kann ihm schneller den Charme rauben, als einem lieb ist. Ausgewaschene Farben, ausgeleierte Passformen und unschöne Knitterfalten – all das passiert, wenn Jeans falsch gewaschen werden. Dabei gibt es einfache Tricks, um die Lieblingshose lange in Bestform zu halten.