Jeans-Trends 2026: Diese Modelle sind jetzt angesagt

Modetrends im Denim–Bereich haben die Eigenschaft, ihren Zenit oft schneller zu überschreiten, als uns lieb ist. Während eine Silhouette in einem Moment noch als progressiv und cool gilt, wirkt sie nur wenige Monate später bereits seltsam deplatziert. Pünktlich zum Frühjahr 2026 zeichnet sich ein deutlicher Wandel ab, der den Fokus weg von extremen Experimenten hin zu zeitloser Eleganz und stimmigen Proportionen lenkt. Nach den aktuellen Runway–Shows in den Modemetropolen von New York bis Paris wird klar, dass wir uns von lauten Statements verabschieden und leisere, hochwertigere Looks begrüssen.