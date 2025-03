«Jede Sekunde vermissen»: Peter Plate verabschiedet sich von AnNa R.

«Was für fantastische Zeiten wir hatten»

«Was für fantastische Zeiten wir hatten», schwärmt Peter Plate weiter. «Wir haben so viel gelacht, auch geweint. Wir hielten uns fest und liessen uns los, als es an der Zeit war». Rosenstolz hatten sich 1991 in Berlin–Friedrichshain gegründet, ein Jahr später veröffentlichten sie ihr erstes Album. 2012 kündigten die beiden eine kreative Pause an. Danach veröffentlichte das Duo nur noch 2018 den Song «Wenn es jetzt los geht», den es aber schon vor der Bandpause aufgenommen hatte.