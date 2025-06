Jedi-Rente? Darum möchte Mark Hamill nicht zu «Star Wars» zurückkehren

Unzählige Rollen hat Mark Hamill (73) schon in seinem Leben gespielt, aber von vielen Filmfans wird er wohl mit keinem Charakter so sehr verbunden wie mit Luke Skywalker. Ende der 1970er wurde er mit der Hauptrolle in «Krieg der Sterne» zum Weltstar. Er geniesst unter anderem neben der verstorbenen Carrie Fisher (1956–2016, Prinzessin Leia) und Harrison Ford (82, Han Solo) Legendenstatus. Doch Hamill deutet jetzt indirekt seinen Abschied vom «Star Wars»–Universum an.