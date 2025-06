Jeff Bezos und Lauren Sánchez: Das Brautpaar turtelt sich warm

Alle Augen sind auf Venedig gerichtet. Denn hier heiraten am Wochenende Amazon–Milliardär Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55). Fotografen haben das Paar am Donnerstag auf dem Weg zu ihrer Willkommensparty an Bord eines Wassertaxis abgelichtet. Auf den Bildern küssen sich die Fast–Vermählten.