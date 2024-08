Jeff Bezos und Lauren Sanchez: Jacht-Urlaub mit berühmten Gästen

Jachturlaub an der berühmten Costa Smeralda

Die Gruppe wurde dabei gesichtet, wie sie mit einem Beiboot am Nikki Beach an der berühmten Costa Smeralda an Land ging. Die prominenten Urlauber fahren derzeit auf Bezos' Super–Jacht Koru rund um die beliebte italienische Mittelmeerinsel. Bei der Koru mit ihren 127 Metern Länge handelt es sich um eine der längsten Segeljachten der Welt. Die Baukosten der Jacht werden auf 500 Millionen US–Dollar geschätzt. Insgesamt gibt es Platz für 18 Gäste. Sie wurde in den Niederlanden eigens für Jeff Bezos gebaut, die ersten Probefahrten fanden im Februar und Mai 2023 statt.