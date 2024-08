Jeff Bezos und Lauren Sánchez lieben Fernsehabende auf der Couch

Ihr abendliches Fernsehritual wird in den kommenden Wochen wohl allerdings kürzer kommen. Sánchez begibt sich für ihr Kinderbuch «The Fly Who Flew to Space» auf Buchtournee. «Ich freue mich so sehr, dass meine Kinder das miterleben können, denn sie haben mich jahrelang dazu ermutigt, dieses Buch zu schreiben, und jetzt habe ich es endlich geschafft», so die dreifache Mutter über das Projekt. Ihre drei Kinder stammen aus früheren Beziehungen: der 23–jährige Nikko Gonzales ist der Sohn des pensionierten Football–Spielers Tony Gonzales (48). Aus ihrer Beziehung mit dem Hollywood–Agenten Patrick Whitesell (59) stammen die Teeanger–Kinder Evan (18) und Ella (16).