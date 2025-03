Jeff Bezos und Lauren Sánchez: Sommerhochzeit in Venedig?

Gerüchte um Hochzeit in den Bergen

Im vergangenen Dezember dementierte Bezos noch Berichte über ein angebliches Jawort in den Bergen von Colorado, das am 28. Dezember stattfinden soll. «Nichts davon wird passieren», teilte er bei X mit und betonte zum Thema Fake News: «Das alte Sprichwort ‹Glauben Sie nicht alles, was Sie lesen› gilt heute mehr denn je. Heute können Lügen die GANZE Welt umrunden, bevor die Wahrheit ihre Hosen anziehen kann. Also seid vorsichtig da draussen, Leute, und seid nicht leichtgläubig.»