Jeff Bezos wird 60: Sein neues Leben mit Lauren Sánchez

Sie möchten künftig viel Geld spenden

Fakt ist: Wie andere Superreiche will auch der Amazon–Gründer einen Grossteil seines Vermögens für wohltätige Zwecke spenden. Gegenüber «CNN» sagte Bezos 2022, er und Lauren Sánchez würden «die Kapazität aufbauen», um das Geld spenden zu können. Es falle ihm allerdings nicht leicht zu entscheiden, wo Spenden am sinnvollsten seien. «Ich denke, Lauren findet ebenfalls, dass Wohltätigkeit und Philanthropie sehr ähnlich sind», so Bezos. Auf die Frage, ob er den Grossteil seines Reichtums noch zu Lebzeiten spenden wolle, antwortete er: «Ja, das will ich.»