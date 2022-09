Jeff Bridges: Krebserkrankung war zweijähriges «Gesundheitsabenteuer»

Die letzten beiden Jahre seien für ihn ein «Gesundheitsabenteuer» gewesen: «Ich hatte Krebs und eine Chemotherapie und dann kam noch Covid dazu.» Die Chemo habe sein Immunsystem so geschwächt, dass er «ziemlich schlimm» an dem Coronavirus erkrankte. «Ich war etwa zwei Jahre lang krank. Das war wie im Traum», sagt Bridges. Er habe versucht, das Beste aus seinem monatelangen Krankenhausaufenthalt zu machen. «Nicht alles war schlecht. Es gab wunderbare Seiten an der Krankheit, die unerwartet waren», so Bridges weiter.