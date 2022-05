Jeff Bridges starb beinahe an Covid-19

Der Oscarpreisträger Jeff Bridges (72) wäre beinahe an einer Covid-19-Infektion gestorben. In einem Interview mit dem «People»-Magazin spricht der parallel an Krebs erkrankte Hollywoodstar nun ausführlich über seinen Leidensweg der letzten Monate, den er selbst nur «einen bizarren Traum» nennt. Er habe zunächst eines Morgens etwas Ungewöhnliches in seinem Magen gespürt, erzählt Bridges über die erste Diagnose seines Non-Hodgkin-Lymphoms. Ein Arzt hätte ihm dann wenig später die Schock-Nachricht übermittelt.