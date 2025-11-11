Jeff Goldblum verzichtet komplett auf Fleisch

Jeff Goldblum (73) steht seit Ewigkeiten vor den Kameras und war schon vor Jahrzehnten in Klassikern wie «Jurassic Park» oder «Die Fliege» zu sehen. Aber auch nach so vielen von ihm gespielten Rollen können neue Charaktere und die Arbeit an Filmen noch Auswirkungen auf ihn als Person haben. Auch die Musical–Adaption «Wicked», in der er den Zauberer von Oz spielt, hat ihn geformt.