Jena Malone wurde während «Tribute von Panem»-Dreh sexuell missbraucht

Andererseits sei sie damals dankbar für die Rolle und die vielen Menschen gewesen, denen sie näher gekommen sei. Sie habe ein «Gemisch an Emotionen» durchgemacht und lerne erst jetzt, das Erlebte zu ordnen. Sie wünschte sich, «es wäre nicht an ein für mich solch traumatisches Erlebnis gebunden». Für sie sei es zudem schwierig gewesen, in der Vergangenheit über ihre Rolle oder über «Die Tribute von Panem» zu sprechen, ohne an das Erlebte zurückerinnert zu werden.