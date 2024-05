Jenke von Wilmsdorff geht Beziehung mit einem Avatar ein

Am 21. Mai zeigt der Sender ProSieben um 20:15 Uhr ein neues Experiment von Jenke von Wilmsdorff (56). Diesmal dreht sich alles um das Thema Liebe, wie der Sender am Donnerstag bekannt gab. In «JENKE. Experiment Liebe: Von Dating App bis Sex–Roboter – Wie lieben wir in Zukunft?» geht der TV–Journalist eine Beziehung mit einem Avatar ein.