Jenke von Wilmsdorff nimmt Klimawandel in Deutschland unter die Lupe

TV-Journalist Jenke von Wilmsdorff (56) hat sich ein neues Experiment vorgenommen. Der 56-Jährige erforscht für ProSieben die Folgen des Klimawandels in Deutschland. Das hat der Sender am Sonntag bekannt gegeben. In «JENKE. Das Klima-Experiment» entwirft von Wilmsdorff am 3. Oktober das Szenario eines Deutschlands im Jahr 2050: Wie wird der Klimawandel das Land verändern?