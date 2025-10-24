Jenna Ortega begeistert im fliederfarbenen Naked Dress

Auszeichnung für ihren Stylisten

Die glanzvolle Veranstaltung ehrt einflussreiche Persönlichkeiten aus den Bereichen Styling und Beauty. Der Abend hatte daher nicht nur für Ortega eine besondere Bedeutung: Sie überreichte den «Future of Fashion Award» an ihren Stylisten Enrique Melendez. Melendez, der für Ortegas markante Looks verantwortlich zeichnet, erschien selbst in einem auffälligen roten Samtanzug mit Rosendruck. Sein Hemd liess er lässig bis zur Taille aufgeknöpft. Auf dem roten Teppich posierte das Duo fröhlich Seite an Seite, auf Instagram gab es zudem ein lustiges Video der beiden in den Looks.