Jenna Ortega: Dramatischer Auftritt im Schlangenhaut-Kleid

Jenna Ortega (22) hat sich am Mittwoch in London in einem aussergewöhnlichen Look präsentiert. Zu der Premiere der zweiten «Wednesday»–Staffel erschien die Schauspielerin in einem Kleid, das einer dünnen Schlangenhaut ähnelte. Ausgefranste Enden imitierten den Häutungsprozess des Reptils. Dazu trug sie ein dramatisches Make–up: Helle Augenbrauen, dunkler Lidschatten und ein dunkelroter Lippenstift bildeten einen markanten Kontrast zu dem Latexkleid. Ihre Haare trug sie in einem langen Zopf.