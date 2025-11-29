Jenna Ortega über KI: «Wir haben die Büchse der Pandora geöffnet»

Jenna Ortega (23) warnt vor Künstlicher Intelligenz. Wie das Branchenblatt «Variety» berichtet, übte die Schauspielerin beim Filmfestival in Marrakesch Kritik an KI und erklärte, es sei leicht, sich vor den Auswirkungen von KI auf die Filmbranche und die Welt zu fürchten. Die 23–Jährige sagte weiterhin, wenn man auf die Geschichte der Menschheit zurückblicke, «gehen wir einfach immer zu weit». Sie fügte hinzu, dass es sich mit KI «so anfühlt, als hätten wir in gewisser Weise die Büchse der Pandora geöffnet».