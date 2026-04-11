Jenna Ortega wollte mit der Schauspielerei aufhören

Trotzdem spürte sie damals instinktiv, dass dieser Film etwas Besonderes werden würde. Als er in die Kinos kam, flüsterte sie ihrer Mutter zu: «Das war der, von dem ich gesagt hatte, dass er wichtig werden würde.» Die Rolle bekam sie nicht und sie versteht heute warum: «Es ist lustig, daran zu denken, dass ich für eine Rolle vorgesprochen habe, weil ich einfach nicht die richtige Schauspielerin dafür gewesen wäre.»