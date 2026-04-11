Jenna Ortega wollte mit der Schauspielerei aufhören

Für Fans von Jenna Ortega (23) ist es wohl kaum vorstellbar: Die Frau, die als Wednesday Addams Millionen vor den Bildschirm gelockt hat, hätte beinahe mit der Schauspielerei aufgehört. Im Podcast «Big Bro With Kid Cudi» hat die 23–Jährige nun offen über einen Moment gesprochen, an dem ihre Karriere auf der Kippe stand.
Ortega war als Kind bereits im Fernsehen aktiv – und dann plötzlich nicht mehr. Nach dem Ende einer Kinderserie befand sie sich unerwartet in einer Phase der Orientierungslosigkeit. «Ich hatte eine Kindersendung hinter mir und wusste nicht, was ich danach tun würde», erklärt sie in dem Podcast–Gespräch mit dem Rapper Kid Cudi (42). Die Schule begann, der Druck wuchs.
«Es war ein guter Moment, aufzuhören»
Ortega war unentschlossen, ob sie die Schauspielerei an den Nagel hängen sollte oder nicht. «Ich musste mich beweisen und neue Casting–Direktoren kennenlernen, die mich nicht kannten», so Ortega. Einen Abschluss dieser Phase schien ihr die Pubertät zu bieten: «Es fühlte sich wie ein guter Zeitpunkt an, aufzuhören. Ich fing gerade mit der Highschool an, und es war so eine Art ‹Es war eine gute Zeit›–Moment.» Mehrere Monate habe sie das mit ihrem Team besprochen.
Was dann kam, veränderte alles: eine Rolle in der zweiten Staffel der Netflix–Serie «You», in der Ortega 2019 die Figur Ellie Alves spielte. Am Set merkte sie, dass sie die Schauspielerei nicht loslassen wollte. «Ich liebte es und hatte die beste Zeit», sagt sie rückblickend. «Ich dachte: ‹Nein, das kann ich unmöglich loslassen.›»
Jenna Ortega hat für «Hereditary» vorgesprochen
Ebenfalls in dem Podcast–Gespräch erinnert sich Ortega an ein anderes bemerkenswertes Kapitel ihrer frühen Karriere. Mit zwölf Jahren habe sie für den Horrorfilm «Hereditary» vorgesprochen – jenen erschütternden Streifen aus dem Jahr 2018, der mit Toni Collette (53) in der Hauptrolle schnell zu einem modernen Pfeiler des Genres avancierte. «Ich wusste nicht, was ich da las. Sie gaben uns nur zwei Seiten mit düsteren Wörtern, die einer Zwölfjährigen einfach über den Kopf gingen», erinnert sie sich.
Trotzdem spürte sie damals instinktiv, dass dieser Film etwas Besonderes werden würde. Als er in die Kinos kam, flüsterte sie ihrer Mutter zu: «Das war der, von dem ich gesagt hatte, dass er wichtig werden würde.» Die Rolle bekam sie nicht und sie versteht heute warum: «Es ist lustig, daran zu denken, dass ich für eine Rolle vorgesprochen habe, weil ich einfach nicht die richtige Schauspielerin dafür gewesen wäre.»
Von «You» bis «Wednesday»
Ihren Durchbruch feierte sie trotzdem. Nach kleineren Rollen in «Iron Man 3» und «Insidious: Chapter 2» etablierte Ortega sich über Serien wie «Jane the Virgin» und eben «You». Der Durchbruch kam Anfang der 2020er–Jahre mit den «Scream»–Filmen und schliesslich mit der Netflix–Serie «Wednesday», die sie zum internationalen Star machte. Ablehnungen hat Ortega dabei stets gelassen hingenommen. «Ich habe Absagen immer gut verkraftet. Ich habe das nie wirklich infrage gestellt», sagt sie gegenüber Kid Cudi.