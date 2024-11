Jenna Ushkowitz: «Glee»-Star ist zum zweiten Mal Mutter geworden

US–Schauspielerin und Podcasterin Jenna Ushkowitz (38) ist erneut Mutter geworden. Das gab sie bei Instagram bekannt. Die 38–Jährige veröffentlichte ein Schwarz–Weiss–Bild, auf dem zwei Ketten um ihren Hals und eine kleine Hand zu sehen sind. Der Schmuck zeigt die beiden Namen Emma und Graham. «Und dann waren es 4. Willkommen in der Familie, Graham, wir lieben dich so sehr», schrieb sie dazu. Neben Tochter Emma (2) gehört also nun Sohn Graham zur Familie.