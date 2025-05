Jennifer Aniston: Angreifer soll sie zwei Jahre lang belästigt haben

Er wurde wegen Stalkings und Vandalismus angeklagt. Zudem liege die Androhung schwerer Körperverletzung vor. Ihm drohen bei einer Verurteilung bis zu drei Jahre Haft. Der Mann wurde am Montag festgenommen, nachdem er mit seinem Auto in das Eingangstor von Anistons 21–Millionen–Dollar–Villa in Bel Air gerast war. Am Donnerstag soll er vor Gericht erscheinen.