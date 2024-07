Jennifer Aniston: Bei «The Morning Show»-Dreh mit Kunstöl übergossen

Anfang Juli hatte die Hauptdarstellerin und Produzentin auf Instagram verkündet, dass die Dreharbeiten zur vierten Staffel bereits begonnen haben. Und für die muss der einstige «Friends»–Star offensichtlich einiges in Kauf nehmen. Am Sonntag wurde sie am Set fotografiert, als sie mit der klebrigen, teerartigen Substanz bespritzt wurde. Bilder zeigen sie mit wütendem Gesichtsausdruck, ihr weisses Hemd und ihre helle Hose sind komplett ruiniert. Wie die «New York Post» schreibt, wird ihre Figur Alex in der Szene von Demonstranten umringt, die das Öl auf sie kippen.