Jennifer Aniston feiert «Friendsgiving» mit Courteney Cox

Die Schauspielerin teilte am Dienstag, 26. November, «ein paar Szenen meines Friendsgiving» (ein Zusammenkommen von Freunden meist an oder vor Thanksgiving, das am 28. November in den USA gefeiert wird) mit ihren fast 45 Millionen Followern in einer Instagram–Story. Auf dem Profil, auf dem mehrere Beiträge über ihren beruflichen Set–Alltag oder Fitness– und Hautpflegeroutinen zu sehen sind, postete sie eine Aufnahme von Polaroid–Fotos, die auf einem rustikalen Tisch arrangiert waren und Schnappschüsse von ihr und ihren berühmten Freunden beim Feiern zeigten. Auf den Schwarz–Weiss–Fotos alberte Aniston mit «Friends»–Kollegin Courteney Cox, Oscar–Preisträgerin Sandra Bullock oder Schauspieler Sean Hayes (54, bekannt aus «The Millers») und dessen Ehemann Scott Icenogle (55) herum.