Jennifer Aniston: «Friends»-Star war im Rennen für «NCIS»-Rolle

Rolle in «JAG» hätte zu «NCIS»–Charakter führen können

Das Special «NCISVerse: The First 1,000» von «Entertainment Tonight» feiert 1.000 Episoden des Franchise, verteilt über die Krimiserie und deren Ableger. Dem Bericht zufolge wird darin erzählt, dass «Friends»–Star Aniston im Gespräch war, die Figur Vivian Blackadder zu spielen. Diese taucht in zwei Episoden der Serie «JAG – Im Auftrag der Ehre» auf, von der «Navy CIS» selbst ein Spin–off ist.